Sanremo 2017, Gigi D'Alessio: "L'eliminazione non mi ha sorpreso"

"La mia eliminazione non mi ha sorpreso. Quando ho sentito i nomi dei componenti della giuria di qualità ho detto ad Anna: 'prepara i bagagli'. La giuria di qualità è troppo spostata verso un certo tipo di musica. Ci è voluta una giuria intera per farmi fuori. Da pubblico e critica ho avuto riscontri a mio favore. La cosa ingiusta è questa". Così Gigi D'Alessio ha commentato ai microfoni di Blogo la sua esclusione dalla finalissima di Sanremo 2017, avvenuta al termine della quarta serata.

"Sanremo è questo: a Sanremo ci vuole il sangue, quest'anno hanno esagerato, hanno fatto una emorragia. Quando mi metti in giuria il re della dance Moroder, Linus di Radio Deejay che non ha mai suonato una mia canzone... È come dire ai tifosi del Napoli 'date un voto alla Juve'. Se metti Radio Deejay, devi mettere anche Rtl o Radio Italia! Par condicio!", ha aggiunto il cantautore partenopeo.