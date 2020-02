Elettra Lamborghini porta a Napoli il suo twerking pazzo: la data

Doppio appuntamento in Campania per la presentazione di 'Twerking Queen - El resto es Nada' di Elettra Lamborghini. Lunedì 17 febbraio l'instore tour farà tappa a Napoli alle ore 15 (Feltrinelli Stazione Garibaldi) e poi a Salerno alle 18:30 (Feltrinelli Maximall). L'edizione speciale dell'album, uscita per Island Records in tutti gli store e sulle piattaforme digitali, arriva dopo la partecipazione di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo.

Elettra ripercorrerà con il pubblico i successi del suo album d'esordio Twerking Queen, che l'ha consacrata come una delle regine del pop. Il nuovo disco contiene anche le versioni remixate di Maldito Dia e Te Quemas e la cover di 'Non succederà più', realizzata a Sanremo con MyssKeta. Inclusi anche due inediti: "Musica - E il resto Scompare" (presentato a Sanremo) e "Bombonera".