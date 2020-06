Eduardo, il Teatro a Fumetti: omaggio a De Filippo della Scuola Italiana di Comix

In occasione delle celebrazioni per i120 anni dalla nascita di Eduardo De Filippo e dei 25 anni dalla pubblicazione della Collana IL TEATRO A FUMETTI a cura della Scuola Italiana di Comix, attraverso uno streaming interattivo LIVE si ripercorrerà la storia editoriale alla base del progetto dedicato all’arte teatrale, e si celebrerà uno dei più importanti artisti del ‘900, che ha caratterizzato la drammaturgia e non solo, in Italia.

L’evento dedicato ai Grandi testi del Teatro classico reinterpretato nella versione a fumetti, sarà disponibile sulla pagina Facebook della Scuola Italiana di Comix, venerdì 5 giugno dalle 18:00 alle 19:00, e vedrà la partecipazione dei maggiori esponenti del comparto Teatro, come il Critico Giulio Baffi, il Produttore teatrale ed editore Domenico Corrado, l’attore Daniele Russo, il regista Alessandro D’Alatri, e per la Scuola Italia di Comix il direttore Mario Punzo insieme al disegnatore Daniele Bigliardo.