Edoardo ed Eugenio Bennato: nuovo singolo per sostenere il Cotugno

"Siamo dei privilegiati e dalla nostra posizione volevamo dare una mano a chi in questo momento sta affrontando l'emergenza". Edoardo ed Eugenio Bennato insieme. Una ricorrenza non unica, ma sicuramente rara. Stili e percorsi diversi che nell'arco di due lunghissime e luminose carriere si sono incrociati per dare vita a intramontabili gioielli come 'Venderò' e 'Tutto sbagliato baby'.

Insieme, anche se a distanza, lanciano un nuovo singolo: 'La realtà non può essere questa'. Un progetto nato quasi per caso durante la quarantena e i cui proventi andranno all'Azienda ospedaliera dei Colli, che comprende Cotugno, Monaldi e Cto. “È una ballata classica - spiega Edoardo - che racconta questa sorta di “day after” che stiamo vivendo, che vuole trasmettere le buone vibrazioni del futuro alle porte. Dovevo partire per un tour a marzo, ma poi, come tutti, sono rimasto bloccato a casa. Avevo questa musica in testa da tempo e dopo averla aggiustata l'ho fatta ascoltare a Eugenio, che poi ha scritto il testo”.

Per Eugenio Bennato "...si tratta di un brano legato a ciò che stiamo vivendo, ma che avrebbe avuto un valore anche prima e lo avrà anche dopo. Il testo racconta delle nostre stanze chiuse, dove i contatti con le persone si diradano. Possiamo pensarlo anche come riflessione su una realtà virtuale sempre più preponderante rispetto alla realtà reale".