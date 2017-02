Degas, l’impressionista delle ballerine, figlio di un napoletano

Stretto il legame che unisce l’impressionista francese Edgar Degas, noto per i suoi quadri e le sue sculture di ballerine, e la città di Napoli. L’artista, infatti, ha vissuto a Calata Trinità Maggiore, una manciata di passi da piazza del Gesù Nuovo, in un Palazzo storico acquistato da suo nonno, il banchiere Renè Hilaire Degas che, dopo i tumulti della rivoluzione francese, si spostò a Napoli, dove sposò una napoletana di origine genovese, Aurora Feleppa, e comprò palazzo Pignatelli di Monteleone: qui nacquero tutti i loro figli, tra cui Auguste, padre di Edgar.

La “s” del cognome è in realtà muta, ma a Napoli veniva pronunciata tanto da attribuire all’edificio, all’epoca, il “soprannome” di “Palazzo d’o gas”. Qui il pittore soggiornò molte volte – come indica una targa commemorativa accanto all’ingresso del palazzo, come pure trascorse molto tempo, soprattutto d’estate, anche nella dimora di campagna del nonno, villa Paternò a San Rocco di Capodimonte, acquistata dal banchiere nel 1819 (dove Edgar dipinse a metà Ottocento una veduta del vallone di San Rocco (“Castel S.Elmo, Napoli, da Capodimonte”, conservata a Cambridge).

Palazzo Pignatelli di Monteleone fu eretto nel XVI secolo dalla omonima famiglia su progetto di Giovanni Vincenzo Della Monica, anche se l’edificio fu rivisitato nel Settecento dall’architetto Ferdinando Sanfelice, noto a Napoli per il suo Palazzo dello Spagnuolo nel rione Sanità. Il portale è ornato da marmi bianchi e piperno con alte colonne poste sopra un piedistallo liscio. Sui capitelli, mascheroni di satiri, le cui orecchie formano le volute. L’edificio originario comprendeva anche il corpo che dà su piazza del Gesù e che fa angolo con via Capitelli che fu poi venduto separatamente e prese poi il nome di palazzo Pandola.