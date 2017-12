'Eccellenze campane' sbarca a Milano, nel quartiere Brera

Nel quartiere elegante di Brera, a Milano, è stato inaugurato il nuovo punto vendita di Eccellenze Campane. Il successo dell'enogastronomia napoletana e campana viene esportato nella capitale economica della nazione: il negozio si trova in via Cusani. "Il nostro è un format che parte da una convinzione: la bontà non dipende dalla grandezza ma è un valore assoluto", ha spiegato Paolo Scudieri, presidente di Eccellenze Campane.



All'inaugurazione era presente anche il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe: "I prodotti di una terra benedetta devono diffondersi", ha detto l'arcivescovo. "Questo progetto porta i prodotti napoletani e campani a Milano e quindi nel mondo, e poi dà lavoro ai giovani".