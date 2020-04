Cinema, arriva il drive in a Napoli? "Sarebbe un'ottima idea"

Rispetto alla possibilità di far partire un Drive-In a Napoli il consigliere regionale Gianluca Daniele ha, attraverso il suo Twitter, così dichiarato: “Credo sia una buona idea di rilancio, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza regionali. Rimane fermo il fatto che le risorse della Regione devono essere destinate ai 13mila lavoratori dello spettacolo”.

Già nei giorni scorsi alcuni progetti erano balzati agli onori delle cronache. Fra questi Live Drive In, un progetto ideato da un gruppo di addetti ai lavori del mondo dello spettacolo per fornire un’immediata risposta all’attuale sospensione delle attività relative a cinema, teatro e musica live causata dall’emergenza Covid-19. In diverse città italiane altrettante location si trasformeranno per l’estate 2020 in spettacolari drive-in attrezzati con mega schermi e palcoscenici per tornare a cantare come un’unica voce. Il format nasce da un’idea di Utopia Srl, Zoo Srl, Italstage, e 3D Unfold, aziende leader nei rispettivi campi legati alla produzione, all’allestimento e alla progettazione di eventi e che vantano un’expertise ed una storica affidabilità, costruita sul campo nella realizzazione dei più grandi concerti, tour ed eventi italiani degli ultimi anni.