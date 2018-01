Il conte Dracula sepolto a Napoli? Gli studiosi cercano la soluzione

Il conte Vlad III Principe di Valacchia, noto come Dracula, sarebbe sepolto a Napoli. È questa la convinzione di alcuni storici e studiosi partenopei. In particolare si arriva a questa ipotesi provando ad analizzare una misteriosa iscrizione nella Cappella Turbolo del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova. La scritta è indecifrabile, le guide dell'associazione 'Oltre il Chiostro' l'hanno definita il "codice Dracula", e l'unica parola chiaramente leggibile, e ricorrente, è 'Vlad'.



Per cercare di capirne di più è partita una raccolta fondi per restaurare l'incisione in questione. Gli spettatori del concerto del 4 gennaio alla Mostra d'Oltremare possono finanziare il restauro e consentire agli studiosi di studiare meglio la scritta, e magari svelare il mistero che lega il conte Dracula a Napoli.