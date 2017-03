Una donna alla guida dell’Azione Cattolica di Napoli. Si tratta di Maria Rosaria Soldi, 36enne di Torre Annunziata che è stata scelta dal cardinale Crescenzio Sepe. E’ prima in una terna eletta dal neo consiglio diocesano dell'Azione cattolica. Proveniente dalla parrocchia della "SS. Trinità", è il presidente più giovane che Napoli abbia mai avuto. La Soldi è in Azione Cattolica da quando aveva 8 anni, ha una lunga esperienza alle spalle: aveva 16 anni quando è diventata animatrice e poi educatrice di gruppi di bambini e di ragazzi.

A livello diocesano ha ricoperto l’incarico di responsabile diocesana dell’Acr dal 2005 al 2011, ha conseguito un Master a Roma per Responsabili e Coordinatori di oratori e negli ultimi tre anni, è stata Consigliere nazionale dell’Ac. Già direttore regionale di Confcooperative Campania, ha espresso grande soddisfazione per nuovo incarico: "Accolgo questa nuova responsabilità, grata della fiducia riposta in me dall'Ac e dall'Arcivescovo, con il desiderio di mettermi a servizio con umiltà e spirito di comunione”.