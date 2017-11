Il Procuratore Domenico Airoma domani a Taurianova nel ricordo di Rosario Livatino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sabato 11 novembre 2017, presso la Chiesa del Rosario di Taurianova, si terrà il Convegno pubblico nel ricordo di Rosario Livatino “Giustizia e pace si baceranno…”, organizzato dall’Azione Cattolica - Associazione “Pier Giorgio Frassati” della Parrocchia Maria SS. delle Grazie di Taurianova, con il patrocinio del Comune di Taurianova, dell’Associazione Nazionale Magistrati Sezione Distrettuale di Reggio Calabria e della Scuola Superiore della Magistratura Struttura territoriale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria. Il convegno nel ricordo di Rosario Livatino, ucciso il 21 settembre 1990, del quale è in corso il processo di beatificazione, vuole porre l’accento sul binomio giustizia e misericordia, nel ricordo del “giudice ragazzino”, Martire della Giustizia e Discepolo del Crocifisso, che da un lato è stato inflessibile nella ricerca della giustizia senza cedere a nessuna forma di compromesso e dall’altro lato è stato finemente attento a ogni persona umana come ha sottolineato Papa Francesco nell’udienza al Consiglio superiore della magistratura, il 17 giugno 2014, invitando i giudici a essere di «integra moralità per l’intera società», menzionando come modello a cui ispirarsi Rosario Livatino, «ucciso dalla mafia», e definendolo «testimone esemplare, giudice leale alle istituzioni, aperto al dialogo, fermo e coraggioso nel difendere la giustizia e la dignità della persona umana». Dopo l’apertura del Convegno con i saluti da parte di don Antonio Spizzica, Parroco della Parrocchia Maria SS. delle Grazie, dell’arch. Petronilla Macrì, Presidente dall’Azione Cattolica - Associazione “Pier Giorgio Frassati” di Taurianova, di S.E. Mons. Francesco Milito, Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina - Palmi, del dott. Walter Ignazitto, Sost. Proc. D.D.A. RC, Formatore SSM Struttura territoriale Reggio Calabria, della dott.ssa Natina Pratticò, Presidente Sez. Penale Tribunale RC, Presidente ANM Sezione Distrettuale di Reggio Calabria, dell’avv. Francesco Napoli, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi e dell’ing. Fabio Scionti, Sindaco di Taurianova, il Convegno vedrà gli interventi di don Giuseppe Livatino, Postulatore della causa di beatificazione del giudice Rosario Livatino e del dott. Domenico Airoma, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord, Vice Presidente Centro Studi “Rosario Livatino". Chiuderà il Convegno il dott. Ottavio Sferlazza, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. Coordina il dott. Ilario Nasso, Magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Reggio Calabria.