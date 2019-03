Dodi Battaglia a Napoli. Un fan: "Per me i Pooh sono la vita stessa"

Dopo il successo del tour “Perle – Mondi senza età” nei teatri di tutta Italia, Dodi Battaglia è arrivato a Napoli, nel Mondadori BookStore. Sorridente, Dodi ha elogiato la città e ha annunciato che sarà nuovamente a Napoli a ottobre. Presenti numerosi fan del cantautore e musicista dei Pooh. Tra loro appassionati che mostrano biglietti di concerti del 1977. Sono gli "amici di transenna", sempre tra i primi ad arrivare ai concerti della storica band italiana. A NapoliToday uno di loro si sbilancia: "Per me i Pooh sono la vita. Dopo i figli ci sono loro". Tra i fan anche il 'liutaio dei vip', Luigi Spezzacatena, che ha avuto il privilegio di accordare la chitarra di Dodi e di numerosi musicisti italiani (e che peraltro la chitarra che Pino Daniele utilizzò per 'Terra mia')