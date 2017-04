Dinner in White, a Napoli torna la Cena in Bianco

Il 29 aprile torna a Napoli la Cena in Bianco, “Dinner in White”, nella suggestiva location di Bagno Elena a Posillipo, organizzata da Travelers and the City. La manifestazione fu ideata a Parigi alla fine dell’Ottocento, con il nome “Dîner en blanc”, diventando una vera istituzione.

Il programma dell'evento sarà svelato ad ogni singolo partecipante solo al momento dell'arrivo al Bagno Elena. Per partecipare è fondamentale indossare abiti da sera eleganti completamente bianchi.

L’elegante cena si svolgerà nella magica atmosfera tra pontile e spiaggia dello stabilimento più antico di Napoli con spettacoli di fuoco, balli in riva al mare, performance artistiche, cucina a vista ed il rigoroso utilizzo di prodotti tipici della tradizione partenopea, a cura dei rinomati Chef dello staff Le Arcate.