Digital Show: il teatro live sul web con Marco Passiglia

Il comico, musicista e cantante Marco Passiglia reinventa il teatro con il suo Digital Show, uno spettacolo in diretta web con tanto di pubblico da casa.

Doppio appuntamento il 25 maggio alle ore 21 e alle ore 22.

A questi link è possibile acquistare i biglietti:

spettacolo ore 21

spettacolo ore 22

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vincitore del Premio Troisi 2009 e “BravoGrazie” 2010, Marco Passiglia ha lavorato in diversi Teatri tra cui il Sistina di Roma con Rodolfo Laganà.

Ha studiato per 3 anni Teatro Sperimentale al Piccolo Re Di Roma.

Ha partecipato a programmi televisivi su Rai 1 (Stasera mi butto, Festa Italiana) e su Sky (S.C.Q.R Commedy Central)

La comicità di Passiglia si basa sull'alternanza di stili. Insieme alla chitarra all'ukulele e al guitalele passa dal monologo alla canzone comica, ridipingendo le varie stagioni umane in una dimensione spietatamente comica.

Non resta che staccare il biglietto e mettersi comodi in poltrona a godersi lo spettacolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maggiori info sulla pagina facebook dell'artista: https://www.facebook.com/marcopassigliaufficiale/