Digital Shark Academy a Napoli

Inutile girarci intorno, non capita spesso di assistere ad eventi di condivisione e networking gratuiti nella nostra città. Eppure, pian piano, un po' grazie ai nostri "cervelli in fuga" che fanno ritorno nel Bel Paese e un po' grazie al coraggio dei giovani imprenditori locali, qualcosa sta cambiando. A testimoniare la ripresa del nostro territorio è uno degli eventi organizzati l’11 gennaio 2018 presso la Digital Shark Academy: CG Portfolio Review 2.0.

La sede dell’accademia si è trasformata per un giorno in una vera e propria sala espositiva dei lavori dei nuovi artisti digitali che hanno sottoposto le proprie creazioni a tre esperti del settore pronti a dare il loro feedback sul lavoro. L’evento, organizzato alla Digital Shark, sarà moderato dal CEO dell’accademia Gennaro Esposito e dal docente del corso di Design Franz Boccalatte.

Gennaro è l’unico in Italia ad essere Certified Mood Trainer presso Foundry e attualmente Senior Modeler TD presso MPC London. Da 5 anni si è specializzato nel ruolo di Hard Surface Modeller e 3D Artist, collaborando con studi esteri come: MPC (UK), Cum Studio Singapore (ASIA), Gadget-Bot Los Angeles (USA), Liquid Development Portland (USA). Nel 2014 fonda la Digital Shark Academy.

“La Cultura Visiva, la socializzazione e la condivisione aiutano l’artista nella consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie skills, e tendono a dare un quadro chiaro del dove si è e del dove si vuole arrivare”, ci spiega lo stesso Esposito. Franz dopo un’esperienza triennale a New York che l’ha visto come designer presso Swell, Agenzia di comunicazione mondiale, lavorando con clienti come Macy’s, Lord and Taylor, Nike torna in Italia. E’ attualmente l’art Director di EVE studio (http://www.evestudio.it/ ) piccolo studio di design che lavora come incubatore di talenti al fianco della Digital Shark.