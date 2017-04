Difendo la citta’ sempre: Napoli unico amore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

L'ironia e l'ingegno che contraddistinguono il popolo napoletano si sa, non ha eguali. In queste ore impazza sul web un video tagliente e sarcastico dal messaggio sociale chiaro e diretto: Ami la tua città? Allora difendila sempre, non solo allo stadio durante la partita di calcio! La doppia sfida al San Paolo che vede protagoniste in campo le due storiche rivali, Napoli e Juventus, non è altro che un pretesto per far partire una campagna di sensibilizzazione dal carattere più ampio contro l'incuria e l'inciviltà che quotidianamente invadono la nostra città. Il messaggio provocatorio… "ma allora sei juventino" arriva forte come un pugno in faccia al tifoso napoletano per il quale offesa sportiva peggiore non esiste! "Siamo ironici, orgogliosi, goderecci, esagerati, tifosi e napoletani. Per 90 minuti siamo un popolo unito, passionale, meraviglioso, poi ritorniamo ad essere menefreghist, a sporcare la nostra città, a denigrare i nostri concittadini dimenticandoci che ogni giorno abbiamo il DOVERE di prenderci cura e difendere la nostra splendida città" racconta Fabrizio De Lella, proprietario del B&B ToledoStation" e promotore insieme a Fabrizio Caliendo (Kestè di Napoli) dell'iniziativa "I Pappici". E Napoli in questi giorni è invasa da questo amore e questa passione: dopo il video anche la città comincia a respirare questa "rivoluzione". Sono apparsi in luoghi diversi striscioni con messaggi speciali rivolti ai tifosi napoletani e a tutti i suoi abitanti, realizzati in collaborazione dal ToledoStation e dal movimento Sii Turista della tua città! Gandhi inneggiava "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo", agiamo, perché il solo pensiero, senza azione non si realizzerà mai! Noi cominciamo da qui … Difendo la città sempre! ANTONELLA MARRAZZO Responsabile Comunicazione https://www.facebook.com/pappicinapoli/?fref=ts