Scavi di Pompei, c'è anche Leonardo DiCaprio incappucciato

Leonardo DiCaprio, il celebre attore statunitense, stato avvistato agli scavi di Pompei, incappucciato per non farsi riconoscere. Il Premio Oscar nel 2016 per la sua interpretazione in Revenant nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto visita agli scavi con alcuni amici, poco prima della chiusura.

Poco prima aveva visitato anche gli scavi di Ercolano poco distanti. Nelle scorse settimane anche l'attrice che interpreta Sansa in Games Of Thrones, Sophie Turner era a Pompei.