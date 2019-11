Da Gomorra alle baby prostitute dei Parioli: Denise Capezza torna in tv

Per tutti era ormai diventata la Marinella di Gomorra. Nonostante una carriera con diversi ruoli alle spalle, quello nella serie di Sky ha segnato la svolta nella carriera di Denise Capezza. L'attrice 30enne è attualmente in onda su Netflix con Baby, la serie sulle baby prostitute dei Parioli, nei panni di Natalia, la maitresse che prova però a salvarle. La Capezza racconta questa nuova esperienza, molto amata su Netflix, sulle colonne del Corriere della Sera. L'occasione è stata utilizzata anche per parlare della situazione in Turchia, nazione che lei ama particolarmente e dove ha vissuto e fatto partire la propria carriera.

«Mi sono sempre schierata apertamente sui miei social contro Erdogan. Istanbul è una città fantastica piena di gente che si oppone con tutte le sue forze a questa dittatura. Ho tanti amici artisti che si ribellano ogni giorno. La mia migliore amica si chiama Sarha ed è una ragazza turca con origini curde, come ce ne sono tantissime in Turchia. Istanbul e Smirne sono centri nevralgici dell’opposizione».