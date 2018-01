Partito in sordina, comincia a decollare il portale discoteche.it

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Discoteche.it Discoteche. Partito in sordina, oggi è su tutti i pc e tutti i tablet, ognuno che vuole leggere notizie riguardanti la night life italiana si collega con il proprio smartphone a discoteche.it; Edito dal Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo) e gestiti dalla Effeccì Media Company s.r.l. di Napoli, il sito vanta collaborazioni con i più grossi nomi della by night italiana, a partire dai deejay a finire alle discoteche storiche e famose in Italia. Scommessa iniziale “Inizialmente è stata una scommessa – dichiarano Claudio Ferrara e Luigi Concilio, della Effeccì Media Company s.r.l. – non ci siamo mai occupati del mondo della notte, tantomeno immaginavamo che prima o poi lo avremmo fatto, ma a poco a poco – continuano i due – lavorando ogni giorni e capendo come funzionava, siamo riusciti nel nostro intento che per adesso è di avere un sito molto “trafficato” di utenti che leggono notizie e collaborazione con organizzazioni e uffici stampa di grossi locali e artisti del settore”. Discoteche.it è unico nel suo genere in Italia, l’unico portale dove gli utenti oltre a trovare le notizie sulle discoteche trovano anche le news su tutto ciò che accade intorno al magico mondo della notte. Motori di ricerca La soddisfazione più grande per la redazione è la presenza del portale su tutti i motori di ricerca, cosa che testimonia l’ottimo lavoro fatto finora dallo staff che quotidianamente provvede a raccogliere notizie e informazioni e a intervistare grossi personaggi del mondo della notte; Preziosissima è la collaborazione del noto giornalista Gennaro Morra, uomo laborioso e soprattutto “operaio dell’informazione”, una persona che cura la notizia nei minimi particolari per dare un buon prodotto ai lettori.