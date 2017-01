Paco De Rosa torna a teatro con “Fatti Unici”

Paco De Rosa, anche quest’anno, è tra i protagonisti dello show interattivo “Fatti Unici”, giunto alla seconda edizione. La situation comedy live è di scena al Teatro Politeama con sei nuovi episodi fino a domenica 8 gennaio, sempre alle ore 21. Il maestro Lello Arena, è il regista di questa innovativa situation comedy live, ambientata in un commissariato tanto improbabile quanto crogiolo di situazioni paradossali, ma assolutamente divertentissime.

Un cast stellare, che anche quest’anno conta su artisti come Paolo Caiazzo, Maria Bolignano, Ciro Ceruti, Francesco Procopio e Floriana De Martino, e su giovani di grande talento come Costanza Caracciolo, Martina Cassarà, Simone Gallo, Francesco Mastandrea, Piera Russo e Ciro Pauciullo. Paco sarà ancora Braccio di Ferro, un “fuori-legge” per nulla temibile e poco spigliato, che spesso, più che togliersi dai guai ne causa altri. Un ladruncolo dalla grande ironia, che anche in questa stagione farà morire dal ridere il pubblico con gag esilaranti, e non solo, stupirà gli spettatori grazie all’evoluzione del suo personaggio.

Per sapere come andrà a finire basta fare un salto al Teatro Politeama di Napoli fino a domenica 8 gennaio, sempre alle ore 21, per garantirsi una serata ricca di risate di grana grossa. L’attore, nonostante la giovane età, vanta un curriculum notevole grazie alle sue collaborazioni con registi del calibro di Marco Risi, Claudio Insegno, Massimo Bonetti e Ciro Ceruti, oltre a quella attuale con Lello Arena, un vero monumento della comicità italiana. Il 2017 sarà un anno molto importante per il giovane artista partenopeo, che dopo una lunga gavetta all’accademia del Teatro Totò, a 30 anni vede fruttare tutti i sacrifici fatti per formarsi da attore professionista. Sono tanti i progetti in cantiere per Paco De Rosa, attore brillante e di grande prospettiva artistica, vista la giovanissima età.