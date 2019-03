Il Ministero nega l'autorizzazione: "Caravaggio non si sposta". De Magistris: "Vicenda grave"

“Telefonerò al Ministro dei beni culturali per la vicenda del Caravaggio negato alla mostra del Museo di Capodimonte. È una vicenda grave”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenendo a Radio Crc, nella trasmissione Barba & Capelli, di Corrado Gabriele, in cui era ospite anche il direttore del Museo di Capodimonte, Sylvain Bellenger. La questione è sorta dopo il no del Ministero allo spostamento delle 'Sette opere di Misericordia' di Caravaggio dal Pio Monte a Capodimonte, dove è in fase d'allestimentola mostra "Caravaggio. Napoli", in programma dal 12 aprile al 14 luglio. "Ma la mostra si farà comunque", spiega il direttore del Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger a Repubblica.

“Ho avuto modo già di parlare col Ministro", incalza de Magistris. "Mi aveva dato assicurazioni che la mostra si sarebbe svolta anche con l’esposizione delle ‘Sette opere di misericordia’ di Caravaggio e lo spostamento dalla Cappella del Pio Monte. Invece hanno prevalso i veti incrociati, i professionisti dell’immobilismo, quelli che godono della cultura solo se la fanno loro. Ma la vera cultura è quella accessibile a tutti. Voglio dare atto, questo proposito, ai nostri due direttori, di Capodimonte e del Mann, di aver fatto un lavoro straordinario in perfetta connessione con la città e la popolazione, facendo avvicinare le persone alla bellezza. La partita non è finita, ci vuole una mobilitazione senza rancore, facendo capire che Napoli va avanti e che questa decisione del ministero è l’ennesimo errore. Non si può affidare il destino di una città a un dirigente ministeriale. Lo dico con rispetto ma non va bene. Chiamerò il Ministro per un intervento”.