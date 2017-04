De Luca: "Presto uno showroom a Milano per tutte le eccellenze campane"

In occasione della presentazione della mostra fotografica di Gianni Fiorito "The Young Pope", a Palazzo Reale da oggi fino al tredici giugno, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato alla stampa la prossima apertura di uno "showroom milanese dove far convergere tutte le eccellenze regionali".



"Si tratta di un'idea che avevamo già da tempo", ha spiegato Vincenzo De Luca. "Servirà a promuovere tra i turisti le bellezze della nostra regione, in tutti i campi. Al momento stiamo individuando lo spazio, dovrà essere in pieno centro a Milano. Speriamo di poterlo aprire al pubblico già in estate. In questo showroom presenteremo i cartelloni dei maggiori teatri partenopei e campani, compreso il San Carlo. Ci saranno continue presentazioni e mostre, con esponenti di punta del panorama culturale nostrano, penso al Maestro Riccardo Muti. Sarà anche un polo d'eccellenze enogastronomiche. Contiamo di stanziare circa mezzo milione d'euro all'anno per questo progetto che servirà da forte attrattore turistico per la Campania tutta".