Franceschini inaugura tre nuove domus: "Pompei simbolo di riscatto"

"Pompei è il simbolo di una storia di riscatto e di rinascita resa possibile dal lavoro lungo e silenzioso di tutte professionalità dei beni culturali che hanno contribuito, con il loro impegno, ai risultati straordinari che sono sotto gli occhi di tutti". Queste le parole del ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini, questa mattina in visita a Pompei per inaugurare tre nuove domus: l'edificio Domus e Botteghe, la Casa del Triclinio all'aperto e la Casa del Larario Fiorito.

"Quando ho cominciato il mio percorso da ministro, Pompei nel mondo era simbolo di difficoltà", spiega il ministro, "oggi è simbolo di riscatto e di utilizzo efficiente dei finanziamenti europei. Qui vi è un continuo fiorire di iniziative e un aumento consistente delle presenze, è una bella storia italiana di cui dobbiamo tutti essere orgogliosi".

Le tre domus mai aperte al pubblico prima d'ora sono state restaurate nell'ambito del Grande Progetto Pompei e saranno da oggi visitabili per tutti. Con l'occasione, l'offerta espositiva del Parco viene arricchita con l'apertura della sezione pompeiana della mostra 'Pompei@Madre. Materia Archeologica (Pompei@Madre Materia Archeologica: Work in progress).

All'inaugurazione sono intervenuti Massimo Osanna, direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Luigi Curatoli, direttore generale del Grande Progetto Pompei, e Andrea Viliani, direttore generale del Madre - Museo d'arte contemporanea Donnaregina di Napoli.