Danilo Varriale vince “un logo per Parma da vivere”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Classe 1989, di Castellammare di Stabia, laureando in Architettura all'Università Federico II di Napoli e appassionato d'arte, fotografia e grafica, tanto che in breve tempo colleziona le sue prime soddisfazioni aggiudicandosi importanti riconoscimenti. È Danilo Varriale il vincitore del concorso "Un logo per Parma Da Vivere", indetto lo scorso gennaio sulla pagina social che promuove il territorio parmense e le sue eccellenze e patrocinato dalla Provincia di Parma. Un concorso trovato per caso dal giovane napoletano navigando in rete. Negli spazi dell'Agenzia di Comunicazione e Pubblicità Area Italia, Varriale è stato proclamato vincitore del contest dopo essere arrivato in finale insieme a Parma Illustrata (Enrico Gotti/Andrea Del Bue/Margherita Portelli) e Riccardo Covelli. La giuria composta da Franco Maria Ricci, presidente di giuria, editore e designer, Nunzio Garulli, docente e vice preside del Liceo Artistico Toschi di Parma, Andrea Begani, socio fondatore e creativo dell'agenzia pubblicitaria e di comunicazione Area Italia, Sandro Capatti, fotoreporter agenzie Ansa e Fotogramma, Mirella Mutolo, tecnico in marketing turistico e territoriale e Francesca Caggiati, giornalista specializzata in marketing turistico e territoriale e creatrice del contest, ha selezionato il suo come il logo che andrà a caratterizzare "Parma Da Vivere". Varriale ha ricevuto come premio un buono del valore di 150 euro per l'acquisto di materiali, corsi o quant'altro offerto da Derpit; una cassetta di colori in legno made in Italy Polycolor acrilico della marca Maimeri (10 colori assortiti 20 ml, 1 tubetto di bianco di titanio 60 ml, 3 pennelli sintetici, 1 spatola per pittura, 1 panno in cotone) offerto da BelleArtiMarchesi; un pacchetto di prodotti stampati con il proprio nome e professione (250 biglietti da visita, 100 cartoline promozionali e 100 segnalibri) offerto da Carpediem; una stampa di logo o progetto grafico su tavola di legno nel formato 30x40 offerto da Fotodilegno; un abbonamento annuale alla rivista Exibart.onpaper offerto da Exibart e un abbonamento annuale alla rivista Il Fotografo offerto da Sprea Editore; un portamine Spalding&Bros madreperla verde con astuccio in pelle per giacca; una penna roller Spalding&Bros colore alluminio; un'agenda giornaliera Cangini&Filippi offerta dalla CasadelGeometra di Fidenza e un abbonamento annuale alla rivista americana ArtDesign, pari ad un valore commerciale attorno ai 750 euro.

Gallery