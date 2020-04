Dance for charity, iniziativa di beneficenza in favore dell'ospedale Cotugno

Il Centro Internazionale Claudia Sales Labart Dance lancia "Dance for charity", una raccolta fondi a favore dell’ospedale Cotugno attraverso la piattaforma gofundme.com. L’occasione è la penultima diretta Instagram dell’iniziativa che la scuola di danza sta portando avanti dagli inizi di aprile.

Visto il successo dei primi due appuntamenti sulla pagina @claudiasales__labartdance, il centro si è attivato per supportare il lavoro del nosocomio napoletano, attraverso la propria arte. “Siamo tra le poche scuole che non si sono mai fermate: portiamo avanti tutti i nostri corsi di danza e, attraverso una didattica a distanza, in videoconferenza tramite Zoom e Instagram, continuiamo il nostro lavoro per la cura del corpo e dell’anima – spiega Claudia Sales, direttrice artistica del centro, Responsabile Territoriale UISP NAPOLI DANZA, e rappresentante per l’Italia della Fédération Européenne de la Danse. – L’interesse dimostrato dal pubblico per le prime due dirette ci ha fatto pensare che, per concludere, sarebbe stato giusto compiere un ulteriore passo avanti”.

Il link per donare è https://www.gofundme.com/f/dance-for-charity: sarà attivo fino a martedì 28 aprile, giorno della quarta e ultima diretta Instagram, dedicata al “Laboratorio di improvvisazione e composizione coreografica Metodo Sales®️”, prevista per le ore 17. Per questo periodo sarà disponibile sulla pagina Instagram @claudiasales__labartdance anche la lezione dedicata allo Stretching.

“Chiunque potrà aiutare, anche attraverso un piccolo contributo, l’Ospedale Cotugno di Napoli, supportando la lotta al COVID-19” conclude Claudia Sales.

A chi donerà l’importo più alto sarà offerta una borsa di studio di danza o un abbonamento fitness annuale (del valore di 800€ e usufruibile da subito con lezioni online) al Centro Claudia Sales Labart Dance, scuola di danza di Napoli, realtà affermata da 23 anni nel settore e spesso impegnata nel sociale. L’iniziativa non vuole rappresentare un concorso a premi, il fine è coinvolgere il maggior numero di persone, unite per combattere l’emergenza Coronavirus.