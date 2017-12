Il grande attore americano Willem Dafoe in scena a Napoli

Un programma di prim'ordine quello varato per la seconda edizione del festival 'Quartieri di vita', una rassegna di teatro sociale realizzata dalla Fondazione Campania dei Festival con la Regione Campania. Il 'botto' ci sarà il 20 dicembre con il debutto (repliche il 21 e il 22) dello spettacolo "The Minister's black veil" di Romeo Castellucci con il grande attore americano Willem Dafoe (Spiderman, Cuore selvaggio, American Psycho). Dafoe reciterà nel suggestivo scenario del Museo Diocesano Donnaregina Vecchia, in Largo Donnaregina.

Il programma è stato illustrato dal Governatore De Luca e dal direttore artistico Ruggero Cappuccio: quattordici spettacoli. "Un'edizione straordinaria", ha dichiarato Vincenzo De Luca. Bagnoli, San Giovanni a Teduccio, Forcella, la Sanità, Castel Volturno: questi alcuni tra i luoghi in cui si terranno gli spettacoli. "Vogliamo garantire formazione dei giovani portando maestri della scena internazionale", ha spiegato Ruggero Cappuccio.