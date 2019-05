Uscito il nuovo singolo di Da Blonde, “Se ti va”

È fuori il singolo "Se ti va" di Da Blonde, con le musiche di Peppe Fontanella, storico chitarrista dei 24 Grana, prodotto da Davide Zazzaro per Italia Concerti. Un singolo intimo, dove umanità e sensibilità prevalgono aprendo una nuova stagione artistica della cantautrice napoletana. Un brano che ripresenta Da Blonde, all'anagrafe Daniela Napoletano, in una nuova scena, quella indie rock, facendo tesoro del bagaglio di produzioni accumulate in questi anni, dalle collaborazioni con Luchè, ai brani da solista.

"C'è un cambiamento senza dubbio, è una trasformazione - spiega Da Blonde - le mie nuove produzioni sono quello che avrei sempre voluto fare e non ne ho avuto un'opportunità. Con "Se ti va" e con il nuovo album provo a riprendere in mano il mio percorso artistico. Mi considero una cantautrice, vivo le emozioni in modo totalitario e provo a mettere nei testi una realtà senza filtri. Questo singolo è l'apertura di una nuova fase, mi sono ritrovata da sola con la tastiera e ho iniziato a scrivere brani in voce e piano, da lì è nato l'inizio di un nuovo percorso". Il singolo anticipa l'uscita dell'album che vedrà la luce nel prossimo autunno. Rapporti umani sofferti, fatti di silenzi, disorientamento e "blocchi su whatsapp", "Se ti va" è un brano che nasce dalle sensazioni profonde che sanno scatenare reazioni altrettanto intense capaci di unire in un intreccio di sensi.

Il "prendersi cura" è l'approccio, è l'impostazione delle relazioni che Da Blonde trasmette. "Bisogna sapersi prendere cura della sensibilità e dei sentimenti in un mondo dove le urla e l'odio sembrano prevalere su tutto. La costruzione di comunità e la ricerca delle sensibilità affini è la migliore difesa possibile per i sentimenti umani" sottolinea la cantautrice napoletana. La dolcezza della voce di Da Blonde propone "Se ti va" come la chiave per entrare in un mondo sognante, dove la cantautrice conduce chi l'ascolta prendendolo per mano e accompagnandolo con premura. Il video, con la regia di Johnny Dama, è un capolavoro di immagini. Girato a Napoli tra Vigliena, Santa Chiara, Piazza Bellini e Ponticelli, rappresenta un angelo che vaga per la città, accettando la sofferenza come ineluttabile, tra una fermata dell'autobus e una sosta a mangiare kebab, alla ricerca di una profondità perduta che si staglia sull'alba del golfo illuminando le sue ali bianche. In una scena musicale fatta di urla, mistificazioni e lustrini, Da Blonde rappresenta la profonda, educata e intensa umanità di chi nei testi mette gocce d'anima miste al sangue.