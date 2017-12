In vendita il nuovo cd-dvd di Gigi D'Alessio: 24-02-67 special edition

In vendita nei negozi musicali il nuovo cd-dvd di Gigi D'Alessio, '24/02/67'. Si tratta di un'edizione speciale del disco già in vendita da qualche mese: un'idea regalo natalizia per i fan di D'Alessio. Nel cofanetto è incluso un dvd firmato dalla regia di Roberto Cenci: un film che ripercorre idealmente 25 anni di carriera del cantautore napoletano, riproponendo duetti come quello con Mario Merola, Loredana Bertè, Lucio Dalla.

Intanto prosegue il tour 2017 che Gigi D'Alessio concluderà proprio a Napoli con tre date molto attese: il 26 (sold-out), 27 e 28 dicembre al Palapartenope.