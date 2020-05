"La cultura è diversità", webinar gratuito

Il 21 maggio 2020, in occasione della diciottesima edizione della "Giornata mondiale della Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo”, il Comitato Promotore per “L’Arte dell’incisone a Cammeo” a Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO organizza il webinar “La cultura è diversità. Il webinar sarà l’occasione per presentare l’iter di candidatura dell’Arte dell’Incisione a Cammeo a Patrimonio Immateriale dell’Umanità e approfondirà, in particolare, l’art. 5 della Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla diversità culturale, che afferma la possibilità di esprimersi, creare e diffondere opere in lingua madre e il diritto ad una formazione che rispetti la propria identità culturale, nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Il webinar “La cultura è diversità”, previsto per le ore 18.00, è aperto a tutti e prevede la partecipazione di Agostino Riitano, Direttore del Comitato Promotore per “L’Arte dell’incisone a Cammeo” a Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO; Antonio Parente, Direttore Ufficio UNESCO presso il MIBACT; Elena Sinibaldi, Focal Point nazionale Ufficio UNESCO presso il MIBACT; Alessandra Feola, Coordinatrice nazionale dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO; Elena Coccia, Consigliera Città Metropolitana di Napoli con delega ai siti UNESCO e cura del patrimonio culturale; Luisa Liguoro, Consigliera del Comune di Torre del Greco con delega alla candidatura UNESCO.

Torre del Greco è riconosciuta in tutto il mondo come capitale della lavorazione del cammeo e del corallo, come spiega Agostino Riitano, Direttore del Comitato Promotore: «l’Arte dell’Incisione a Cammeo è un presidio culturale di diversità e rappresenta un prezioso patrimonio di conoscenza e competenze di valore universale. Nel 2016 un’ampia comunità di artigiani, istituzioni pubbliche e imprese di Torre del Greco ha intrapreso l’iter di candidatura dell’”Arte dell’Incisione a Cammeo” nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. La trasversalità e l’unicità dell’Arte dell’Incisione a Cammeo è riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, nei più diversi ambiti della creatività, dal design alla moda, dall’artigianato all’arte contemporanea. Oggi più che mai è decisivo il rilancio culturale delle nostre comunità, perché soltanto la cultura potrà contribuire a ricucire ciò che si è sfrangiato nella crisi sanitaria. La cultura e la creatività sono l’essenza dell’identità internazionale del nostro Paese. Mahatma Gandhi, con queste parole “Non voglio che la mia casa abbia muri chiusi sui lati e finestre bloccate. Desidero che le culture di tutti i Paesi soffino nella mia casa il più liberamente possibile” ci ha suggerito che la cultura non è un’eredità scolpita nella pietra, ma un’eredità che vive e respira, aperta alle influenze e al dialogo, che ci consente di adattarci più pacificamente ai cambiamenti nel mondo».

La Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e commemora l’adozione, nel 2001, della Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale, intesa come patrimonio comune dell’umanità, da riconoscere e affermare a beneficio delle future generazioni. A questa si affianca, dal 2005, la Convenzione sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale nella quale, vengono individuati obiettivi e princìpi ai quali attenersi in materia di governance sostenibile, mobilità dei relativi beni, servizi e operatori,

integrazione della dimensione culturale nel quadro dello sviluppo sostenibile e promozione dei diritti e delle libertà fondamentali.

La partecipazione al webinar è libera. Tutte le persone interessate potranno collegarsi all’indirizzo https://zoom.us/j/95363081237.