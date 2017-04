Cucine da incubo con Cannavacciuolo: "Da questa sera cambia tutto"

Nella puntata di 'Cucine da incubo' in onda questa sera alle 21.15 sul canale Nove, Antonino Cannavacciuolo sarà in compagnia di Joe Bastianich. Il primo dei cinque ospiti speciali affiancherà lo chef per salvare dal fallimento il ristorante calabrese The Princess.

In questa stagione, lo chef ospiterà in alcune puntate personaggi famosi che lo aiuteranno durante il training degli staff in difficoltà: Max Giusti, Carla Gozzi, Ernst Knam ed Enzo Miccio.