Cristina Donadio al Suor Orsola: «Magari fosse colpa di Gomorra»

Tre ore con gli alunni del Suor Orsola Benincasa per condividere con loro pensieri ed interrogativi sul fenomeno criminalità a Napoli. Protagonista, Cristina Donadio, attrice teatrale napoletana conosciuta al grande pubblico grazie al ruolo di Scianel nella serie Gomorra. L'interprete ha partecipato al ciclo di seminari promossi dal docente di Storia delle mafie, Isaia Sales ed ha chiacchierato con gli alunni rispondendo alle domande di Simona Melorio. Presente anche il rettore Lucio D'Alessandro insieme a Rosario Esposito La Rossa, scrittore ed animatore della libreria Marotta e Cafiero, portata nel suo quartiere, Scampia.

Entrambi gli ospiti hanno parlato del fenomeno Gomorra e l'attrice ha spiegato chiaramente il proprio punto di vista: «Magari fosse colpa di Gomorra. Basterebbe oscurarla. La realtà purtroppo è molto più complessa. D'Altronde non mi sembra che 15 stagioni di Don Matteo abbiano fatto nascere una nuova generazione di preti. Le baby gang sono sempre esistite, prima chiamavamo questi ragazzi scugnizzi. Quello che non ci chiediamo è cosa c'è dietro questi ragazzi e cosa li porta incontro alla violenza. Sono convinta che invece dell'esercito servirebbero maestri di strada o preti illuminati e personalmente farò di tutto per parlare delle belle esperienze che viviamo a Napoli in questo senso».