Festa della donna: gli appuntamenti a Napoli

Arte, cinema, musica, storia e tradizione culinaria, il giorno della Festa della Donna è un'occasione per dedicarsi alle cose belle che Napoli offre alle sue abitanti. D'altra parte la città partenopea è donna, così forte coraggiosa e affascinante come poche, ecco allora sette appuntamenti che Napoli offre per la Festa delle Donne, in questo otto marzo dal sapore di una primavera ancora incerta.

Gallery