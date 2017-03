Corradino l'ultimo degli Svevi, tra storia e leggenda

“Corradino, l’ultimo degli Svevi” è il nome dell’evento a cura di Laura Bufano, con il coordinamento di Ilaria Mainini, che si terrà venerdì 24 marzo, alle ore 17.00 nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio in Piazza Mercato a Napoli.

Una storia raccontata facendo uso dei differenti linguaggi della comunicazione: la poesia, il teatro, la musica, il fumetto, l’analisi antropologica.

Tra storia e leggenda, la tragica fine di Corradino di Svevia è intrisa di un alone romantico che ha ispirato i letterati di ogni tempo. In occasione dell’anniversario della sua nascita, avvenuta il 25 marzo del 1252, il Centro Commerciale Naturale Antiche Botteghe Tessili vuole ricordare la storia della sua breve vita nei luoghi della memoria.

Filo conduttore dell’evento è la poesia di Aleardo Aleardi “Il Monte Circello” dedicato proprio alla storia di Corradino, di cui darà lettura la scrittrice Valeria Jacobacci, con l’interpretazione dell’attore Darioush Forooghi, gli intermezzi musicali di Romeo Barbaro e l’interpretazione della vicenda storica resa in maniera inedita da Bruno Leone con le sue “Guarattelle”. A trarre le conclusioni di una storia basata su una morte anzitempo e sul suo valore propiziatorio, sarà l’antropologo Stefano De Matteis.

Una storia, quella di Corradino, raccontata anche per immagini, con i fumetti di Stefania Agostiniano, Immacolata Melillo, Chiara Pennino e un’esposizione di abiti dell’epoca a cura di Vincenzo Canzanella (C.T.N.75 - Costumi Teatrali Napoli).

L’evento è organizzato dal Consorzio Antiche Botteghe Tessili di Piazza Mercato e gode del patrocinio del Comune di Napoli.

La manifestazione si collega con il progetto #Sospartenope che ilmondodisuk, in sinergia con il Consorzio, dedica a Napoli e si esplicita in un crowdfunding per la traduzione in italiano del “Dictionnaire amoureux de Naples” di Jean-Noël Schifano, un dizionario illustrato dei luoghi e dei miti della città partenopea.