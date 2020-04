Coronavirus, #RitornoAllaCultura: indagine sulla nuova fruizione dello spettacolo dal vivo

Dalla Campania alla Lombardia, passando per il Lazio, l'Abbruzzo e le Isole... da Nord a Sud, in tutta la nazione l'emergenza Covid-19 cambierà il modo di approcciarsi allo spettacolo dal vivo.

Nasce da qui #RitornoAllaCultura: l'indagine dello Studio Bottoni che intende raccogliere le opinioni e il sentimento degli spettatori nel ritornare a frequentare i luoghi di spettacolo, analizzare come sono percepiti gli effetti delle nuove condizioni di fruizione, quali saranno i fattori di orientamento più significativi, le aspettative verso il futuro prossimo e immediato, al di là dei nuovi possibili contesti creati dall'utilizzo delle nuove tecnologie.

Svolta questa prima indagine, lo Studio lancerà il Diario della cultura, una piattaforma che permetterà un monitoraggio costante con l'obiettivo di cogliere l'evoluzione dei comportamenti del pubblico nel tempo. Dunque, un ascolto continuo che accompagni il pubblico e gli operatori del settore durante questa fase delicata e oltre. Infatti, il Diario della cultura intende raccogliere con costanza il punto di vista del pubblico, dandogli voce e forma, proponendo una prospettiva che si affianchi a quella dell'organizzazione culturale, offrendo nuove possibilità di coinvolgimento del pubblico e dei settori promozione e marketing dell'imprese culturali.

In una fase preliminare sono stati realizzati Focus Group, con partecipanti di differenti fasce d'età e residenti in differenti regioni italiane. Successivamente è stato sottoposto a un campione selezionato un'intervista/questionario a risposta aperta. Sulla base degli elementi emersi, è stato redatto il questionario a risposta multipla. La struttura del questionario permette di filtrare i dati in modo analitico e i risultati saranno resi noti e condivisi attraverso il sito di Studio Bottoni. Il questionario si compone di tre parti: una scheda anagrafica, una valutazione dei comportamenti prima dell'emergenza, una valutazione dopo il lockdown. La ricerca è sostenuta da una rete di partner del mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo. Alla ricerca verrà garantita visibilità attraverso il sito di Studio Bottoni, i social network, la stampa nazionale e attraverso la rete di partner che sostengono l'iniziativa.

Per maggiori informazioni: info@studiobottoni.com