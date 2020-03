iorestoacasa, cineforum in poltrona con il Marano Ragazzi Spot Festival

Anche il Marano Ragazzi Spot Festival si mobilita per aiutare tutti coloro che sono costretti in casa per l’emergenza Coronavirus, a trascorere le giornate.

“In queste giornate di grande difficoltà per la vita di noi tutti ed in particolare delle nostre scuole - si legge in una nota - il Marano Ragazzi Spot Festival, ha sentito il dovere di fare la sua parte. Abbiamo predisposto un programma di proposte culturali ed educative fruibili dalla pagina Facebook del festival. Ogni giorno, per i nostri ragazzi, ma anche per le loro famiglie, saranno attivati cineforum (con annesse schede didattiche di lettura filmica), un corso in quattro lezioni per la fruizione e la produzione cinematografica, e una proposta operativa per realizzare video fatti a casa”.