Chiusura teatri a Napoli, Luciano Schifone invita la Regione a intervenire

Apprensione e sgomento anche nei teatri a Napoli, dove, a fronte dell'emergenza nazionale, non essendo possibile assicurare la distanza di sicurezza di un metro tra uno spettatore e l'altro, così come prospettato dal decreto del Presidente del Consiglio, tutte le sale si sono a malincuore adattate alla sospensione dell'attività fino al prossimo 3 aprile. Misure di contenimento quelle messe in atto, che pur necessarie per garantire una minore diffusione del virus, hanno gettato lo scompiglio in un settore già sofferente mettendo a rischio migliaia di posti lavoro.

A tal proposito ad intervenire è stato anche Luciano Schifone della Direzione Nazionale di FDI. “A proposito del Coronavirus e della conseguente crisi - ha detto l'ex delegato allo Spettacolo della Giunta Caldoro- anche la Regione deve intervenire. Le disposizioni del DPCM sul coronavirus hanno accentuato la crisi del settore dello spettacolo che era già in forte affanno, sia sul versante teatrale che in quello delle sale cinematografiche. Le direttive sostanzialmente hanno prodotto una chiusura delle sale con la totale cancellazione di tutti gli spettacoli. La crisi si abbatte sulla parte artistica, con decine di attori, cantanti, musicisti e tecnici di scena che restano senza paga per settimane forse mesi, ma anche sulle imprese di cinema e teatri con azzeramento di incassi da una parte e dall’ altra con oneri logistici e di personale che invece restano immutati. In questo campo non c'è rinvio di incassi, ma perdite in assoluto. Passata la stagione ciò che è perso non si recupera. Per questo chiediamo che oltre agli interventi del Governo si attivi la Regione per approntare un pacchetto di interventi finanziari che sostenga le produzioni delle compagnie campane, ma anche le gestioni di sale di Cinema e Teatri costrette alla chiusura da disposizioni Governative. Penso alle paghe per artisti e tecnici, penso ai fitti passivi ed alle tasse comunali e statali che comunque gravano su un esercizio, ancorchè inattivo per causa di forza maggiore”.