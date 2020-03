Un canto di speranza e libertà: su youtube il live dei ragazzi dell'Accademia Musica E'

Si chiama Chi ci fermerà?! la canzone di libertà e speranza che gli allievi dell'Accademia Musica E' hanno cantato insieme (ma distanti) dalle camerette delle proprie abitazioni, realizzando poi anche un video, per lanciare un grido di solidarietà che potesse arrivare a tutti, in questo momento tanto difficile di emergenza.

L'Accademia Musica E' è un'associazione culturale che si occupa di Musica, Canto, Danza e Musical, sita al Centro Direzionale di Napoli e nata da un'idea dei fratelli Olimpia e Vincenzo Penza, che hanno studiato Musica nel conservatorio di Napoli San Pietro a Majella. La scuola è aperta a tutte le età.

La canzone Chi ci fermerà?! nasce nel 2012, da un' idea del paroliere Luigi Brandi e del Maestro Vincenzo Penza (arrangiamento e musica).

Ecco il testo del brano:

Chi ci fermerà…

È un bambino col sorriso

A far nascere un nuovo giorno

È una donna col suo viso

A far brillare ciò che ha intorno

È un uomo che guarda al futuro

E sfida i suoi perché Anna Navarra

È un popolo che lotta contro muro

Che soffrendo crede in se

e allora senti, sta cambiando il vento

C'è un popolo che chiede un cambiamento.

Giovani che lottano per la libertà

Per un futuro che li ascolterà...che li ascolterà

e allora senti sta cambiando il vento

C'è un popolo in fermento

Passione, giustizia e libertà

Se siamo uniti, chi ci fermerà....chi ci fermerà?!

Se hai un sogno da realizzare

Un ideale per cui lottare

Mettici tutto il cuore

Non chiedere solo le parole

Non accontentarti di apparire

Per finire sul giornale

Grida cosa vuoi

Guarda al futuro e lotta insieme a noi...

e allora senti, sta cambiando il vento

C'è un popolo che chiede un cambiamento.

Giovani che lottano per la libertà

Per un futuro che li ascolterà...che li ascolterà

e allora senti, sta cambiando il vento

C'è un popolo in fermento...

Passione, giustizia e libertà

Se siamo uniti, chi ci fermerà....chi ci fermerà?!

Questo, invece, il link al video realizzato dagli allievi dell'Accademia: https://www. youtube.com/watch?v=eKzlj_ CZy4U