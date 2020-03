Coronavirus, persone costrette a casa: cantante napoletano suona in diretta Facebook

Le persone sono costrette in casa la sera per il decreto governativo contro la diffusione del Coronavirus e così ha pensato di far loro compagnia con la sua musica. Protagonista un cantante di Torre Annunziata, Vincenzo Pinto che ieri ha suonato in diretta su Facebook dal suo profilo personale e sulla sua pagina fan.

Ha annunciato la sua iniziativa la mattina e l'ha realizzata intorno alle 21 con centinaia di persone collegate per ascoltarlo. Migliaia i commenti degli ascoltatori che chiedevano le loro canzoni preferite che venivano eseguite puntualmente dall'artista oplontino. Pinto è molto conosciuto in tutto il vesuviano e da anni realizza piano-show in giro per la Campania. Ha partecipato anche al talent show “Amici” di Maria de Filippi.

La diretta su Facebook