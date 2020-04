Covid-19, la biblioteca virtuale per capire come convivere con il nuovo virus

Realizzata dalla Fondazione Internazionale Menarini, è disponibile sul sito www.en.fondazione-menarini.it, una raccolta di tutte le pubblicazioni scientifiche su Covid-19 più rilevanti e autorevoli, selezionate e costantemente aggiornate sotto la guida del Premio Nobel 1998 per la Medicina Louis J. Ignarro, membro del Comitato Scientifico della Fondazione.

Unica nel suo genere, gratis e con accesso libero, la raccolta consente di avere dati e informazioni verificati in modo facile e rapido: oltre cento le pubblicazioni già presenti nelle biblioteca online Covid-19, arricchita anche da video interviste dei maggiori esperti internazionali. Indubbiamente si tratta di un prezioso “filo di Arianna”, per orientarsi tra le tante informazioni circolate in queste settimane.

Gli articoli scientifici sono raccolti e catalogati in un database facilmente e rapidamente accessibile con un semplice click per medici e operatori sanitari: infettivologi e virologi, pneumologi e cardiologi, pediatri e neurologi, immunologi e internisti, infermieri ma anche chiunque sia interessato alla questione dal punto di vista scientifico, dalle sperimentazioni in corso ai dati epidemiologici, alla clinica, immunologia, virologia, infettivologia, alle terapie e linee guida ufficiali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Stiamo vivendo il più grave e globale incubo della nostra vita – commenta Louis J. Ignarro – Il coronavirus responsabile di Covid-19 è un virus altamente contagioso e virulento che ha cambiato completamente le nostre vite in un lasso di tempo molto breve. Di fronte a questa tragedia, la Fondazione Internazionale Menarini ha preso l’iniziativa di pubblicare una lista continuamente aggiornata e selezionata degli articoli più pertinenti e rilevanti scelti dalle riviste mediche internazionali più autorevoli di tutto il mondo. Speriamo che questo servizio venga apprezzato e soprattutto utilizzato per aumentare la comprensione di un argomento importantissimo ma estremamente complicato”.