Cornucopia, perchè è simbolo di ricchezza e abbondanza

E’ un simbolo fallico e come tutti i corni, indica potere, forza e abbondanza. La Cornucòpia, letteralmente "corno dell’abbondanza" (dal latino cornu “corno” e copia “abbondanza”), è da secoli simbolo di buon auspicio. Questo corno dalle scanalature profonde che al suo interno contiene beni di varia natura, rappresenta la ricchezza e la fertilità. Le origini del suo significato affondano nella mitologia greca.

Secondo un’antica leggenda, Zeus scappò dalla furia del padre Crono, che nel frattempo aveva mangiato gli altri suoi figli, e fu salvato dalla capra Amaltea (una divinità naturale). Si narra che questa divinità lo abbia portato nella grotta di Creta e lo abbia nutrito con il proprio latte per farlo crescere sano e forte. Un giorno, mentre Zeus si divertiva a cavalcare la sua nutrice Amaltea, attaccandosi con forza alle sue corna ne spezzò una. Successivamente Zeus, cresciuto e divenuto forte e vigoroso, decise di partire alla conquista del trono dell’Olimpo. Sconfisse il padre e riconquistò il trono, ma non si dimenticò mai della capra che lo aveva nutrito e cresciuto. Per ringraziarla prese il corno spezzato che all'interno era vuoto, e lo riempì di fiori e frutta: da quel corno miracoloso sarebbe scaturito fuori ogni cosa che il suo possessore avesse desiderato. Per questo, si ritene oramai comunemente che la Cornucopia rappresenti uno degli auspici più potenti: quello di poter ottenere quello che più si vuole.

Secondo un’altra leggenda, invece, la Cornucopia sarebbe il corno perduto dal fiume Acheloo nella lotta con Ercole per Deianira, e riempito dalle Naiadi di fiori e di frutta come simbolo dell'abbondanza, alludendo con ciò alla fertilità della valle dove scorreva l'Acheloo.

Quando la cultura antica pervase il pensiero cristiano, la Cornucopia entrò a far parte anche della simbologia e tradizione cristiana come simbolo di pace e abbondanza. I poteri della Cornucopia sono i medesimi attribuiti dalla leggenda al Sacro Graal. Anche la Coppa che Gesù avrebbe utilizzato durante l’ultima cena, dove poi Giuseppe d’Arimatea avrebbe raccolto il sangue di Cristo e le spine della Corona sulla Croce, si narra avesse gli stessi poteri: quello di poter avverare qualsiasi desiderio.