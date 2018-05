Sul ponte dei Chameleons, che unì il post-punk al futuro: il live al Lanificio 25

Soltanto negli ultimi anni i Chameleons stanno ottenendo quello che in realtà avrebbero meritato da sempre: un posto nell'olimpo del post punk inglese, uno dei generi più segnanti nella storia musicale degli ultimi decenni.

La band capitanata da Mark Burgess, che lunedì 14 maggio si esibirà al Lanificio 25 di piazza Enrico de Nicola 46 a Napoli, viene dalla Manchester di Joy Division e Smiths. Era il 1981 quando Burgess (voce e basso) iniziò ad esibirsi con Dave Fielding (chitarra e tastiere), Reg Smithies (chitarra) e John Lever (alla batteria, subentrato dopo poco a Brian Schofield). Già al secondo concerto della loro carriera fecero da spalla agli U2, a Sheffield.

Quella dei Chameleons è una storia che li ha resi una band di assoluto culto, ma che ne avrebbe potuto fare istituzioni del genere come i Cure e gli Echo & the Bunnymen. Colpa forse del fatto che il loro disco d'esordio – quello "Script Of The Bridge" i cui pezzi ancora vengono scelti da dj di mezzo mondo – arrivò con leggero ritardo rispetto agli esordi delle succitate pietre miliari dell'alternative. Tra vicissitudini difficili (la morte del manager ne causò un primo scioglimento, nel 1987), riappacificazioni e voglia di continuare a fare musica, il loro percorso è andato avanti per quasi 40 anni. E finalmente, dall'ultima reunion dal 2008 ad oggi – prima col nome Chameleon Vox, poi dal 2012 di nuovo The Chameleon a partire da un'esibizione al Primavera Sound Festival – pubblico e critica stanno attribuendo loro quanto avrebbero sempre meritato.

Si tratta di precursori, oltre che di un caposaldo dell'immaginario dell'epoca. Tra i solchi dei loro EP ed LP ci sono cavalcate epiche e introspettive, scenari metropolitani decadenti, i primordi di dreampop e shoegaze, ma più di ogni altra cosa le radici di quanto avrebbero poi fatto molti anni più tardi Editors e (soprattutto) Interpol, o anche My Bloody Valentine e Jesus & Mary Chains. Il loro concerto a Napoli, organizzato da SubCulture in accordo con nEw liFe promo, sarà un'occasione unica per riscoprire sì il suono di un'epoca (quei riverberi, quelle melodie romantiche e sognanti), ma attraverso la visione di una band che ha innovato.

L'appuntamento con lo "Script Of The Bridge tour" è alle 22, con biglietti (costo 15 euro) disponibili alla porta.