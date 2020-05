Cancellato il tour di Paul McCartney, salta il concerto a Napoli

“Non vedevamo l’ora di vedervi per tutta l’estate e per quello che sappiamo sarebbe stato molto divertente. La band e io siamo così dispiaciuti che non possiamo stare con voi, ma questi sono tempi senza precedenti e il benessere e la sicurezza di tutti sono la priorità. Spero che stiate tutti bene, poiché non vediamo l’ora di avere davanti a noi tempi più brillanti. Rockeggieremo di nuovo. Con amore, Paul”. L'annuncio era nell'aria da quando è scoppiata l'epidemia di Coronavirus, ma l'ufficialità sull'annullamento del "Freshen Up Tour 2020" dell'ex Beatle (compresa la tappa del 10 giugno in piazza del Plebiscito), è arrivata solo oggi sul suo sito. Cancellata dunque anche la tappa di Lucca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rimborsi a rischio?

Ora l'attenzione di sposta su coloro che hanno acquistato i biglietti e non potranno assistere al concerto. Inizialmente si vociferava di un possibile rinvio al 2021 del tour, ma sul sito di McCartney non si ipotizzano al momento nuove date possibili e si parla chiaramente di tour cancellato per mancanza di date alternative. Mimmo D'Alessandro, responsabile della D'Alessandro&Galli ai microfoni di NapoliToday, nelle scorse settimane, aveva spiegato che non era scontato lo spostamento del tour a nuova data: "L'artista ci dirà se la data sarà rinviata o cancellata. Si tratta di un tour internazionale, di cui Napoli è l'unica tappa italiana, non possiamo dare nulla per scontato. Il Governo non è chiaro sugli eventi all'aperto e procede con modifiche ogni 15 giorni. In queste condizioni, ci sono artisti che possono attendere e altri che non possono e, quindi, cancellano il concerto".