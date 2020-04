Rinviato al 2021 il concerto di Paul McCartney in piazza Plebiscito

Slitta al 2021 il concerto di Paul McCartney in piazza Plebiscito, in programma il 10 giugno prossimo. I napoletani dovranno, dunque, attendere 12 mesi in più per assistere all'attesissimo evento musicale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Luigi de Magistris a Radio 24.

"Nel 2020 ci possiamo scordare il turismo internazionale. Lo dobbiamo programmare per il 2021. Chiaramente non si potranno fare i concerti, come ad esempio quello di Paul McCartney in Piazza Plebiscito in programma il 10 giugno. Lo abbiamo rinviato al 2021, così come altri concerti. Però possiamo fare altro, dal cineforum al drive-in, cultura, spettacoli, disseminati in tutti i quartieri della città, dal centro alla periferia, ovviamente nei limiti di posti e con distanziamento e sedie distanti. Napoli, poi, ha spazi grandi. Ci sarà molta vita all'aperto", ha spiegato il primo cittadino partenopeo parlando a 'Mattino 24'.