Terremoto Ischia, concerto di Nancy Coppola con incasso in beneficenza

Nancy Coppola ha rimandato il suo concerto a Ischia per rispetto verso la popolazione isolana colpita dal sisma. L'esibizione dell'artista partenopea, in programma per la serata di mercoledì 23 agosto, è stata rinviata a martedì 29.

"Amici miei come ben sapete stasera era in programma il mio concerto a Ischia, ma per quanto è accaduto, per rispetto delle vittime, di comune accordo con l'organizzatore della serata abbiamo pensato di rimandare l'evento. Il concerto si terrà il 29 agosto dalle ore 21.00. L'incasso sarà devoluto in beneficenza per i danni recati dal sisma dello scorso 21 agosto. Ora più che mai dobbiamo stare vicini e dare una mano ai nostri fratelli e in particolare alla famiglia del piccolo grande eroe Ciro, che ha bisogno del nostro sostegno. Vi aspetto in tanti. Sarà il concerto più valido della mia vita", ha scritto la cantante sulla sua pagina Facebook.