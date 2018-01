Grande successo per il concerto dell'Epifania dell'Orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli, tenutosi il 5 gennaio nella splendida location della chiesa di Sant'Angelo a Nilo.

Tra gli organizzatori del concerto, apertosi con l'intervento del prof. Antonio De Simone, archeologo e docente di architettura antica, l'avvocato Domenico Salerno. "Siamo felici che l'esibizione abbia riscosso molti consensi, con una grande partecipazione di pubblico. Le iniziative proseguiranno. Abbiamo in programma nuovi appuntamenti con l'orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli".

Il progetto è finalizzato a interessare alla musica e sedurre esteticamente i ragazzi, grazie alla bellezza dell’esperienza musicale realizzata attraverso l’esecuzione orchestrale, resa semplice dal nostro approccio pratico, al fine di aiutare a prevenire o a superare il disagio e la dispersione scolastica, suscitare energie positive in grado di far crescere nella consapevolezza di se stessi e del sistema di valori nel quale si è inseriti, di far emergere e dare forma alle qualità umane e sociali presenti in ogni persona.