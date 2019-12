Concerto di Capodanno 2020, anticipazioni sul programma

Cresce l'attesa per il concerto di Capodanno in piazza del Plebiscito. Tra le star già confermate, come trapela nelle ultime ore c'è Il pianista e cantante Stefano Bollani, come afferma anche Ilaria Urbani su Repubblica. L'artista che nel 2016 con l'album "Napoli Trip" ha reso omaggio ai partenopei, peraltro il 30 dicembre riceverà in comune la cittadinanza onoraria di Napoli.

Tra i nomi dei musicisti che potrebbero fare parte del concertone ci sarebbero anche Daniele Silvestri, Enzo Avitabile e Loredana Bertè, ma si attendono conferme dai loro entourage.

Come ogni anno la Rotonda Diaz dovrebbe invece ospitare una discoteca all'aperto e non mancheranno i fuochi d'artificio sul lungomare all'altezza di Castel dell'Ovo.