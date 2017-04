Concertone del 1° Maggio, ci sarà anche Edoardo Bennato

Ci sarà anche Edoardo Bennato al Concerto del Primo Maggio di Roma, l’appuntamento che dal 1990, nel giorno della Festa dei Lavoratori, raduna migliaia di spettatori in Piazza San Giovanni in Laterano, per 8 intense ore di musica.

Anche quest’anno il concerto è organizzato da iCompany e Ruvido Produzioni e promosso, come sempre, da CGIL, CISL e UIL.

Per l'edizione 2017 gli organizzatori porteranno al Concertone una lineup ricca e piena di nomi prestigiosi. Oltre all'artista napoletano, sono già confermati in cartellone i Planet Funk, Brunori Sas, Bombino, Ara Malikian, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Samuel, Le Luci della Centrale Elettrica ed Ex-Otago.