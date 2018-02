Comunicato del presidente Smi Campania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

COMUNICATO STAMPA Comunicato del Presidente dello SMI Campania che rappresenta la seconda sigla sindacale per numero di iscritti medicina generale in Campania, ritengo doveroso e necessario intervenire sulla questione relativa alla carenza dei medici in Italia. E' bene sottolineare che, sulla base degli studi prospettici effettuati dalla nostra O.S. - come da grafici allegati - abbiamo ampia disponibilità di medici di famiglia, all’interno della nostra Regione, pronti ed in grado di entrare in convenzione, e quindi in grado di soddisfare ampiamente ed al meglio il previsto picco dei pensionamenti dei prossimi anni.(2023) Non esistono, allo stato attuale oltre che nel breve e medio periodo prevedibile, carenze di medici di assistenza primaria su tutto il territorio Regionale ed in alcune ASL, come ad esempio la Napoli 1 centro, addirittura non vengono più ratificate le carenze da molto tempo, e ciò per una norma che impedisce di assegnarle fino al raggiungimento dell'ottimale previsto a 1.300 pazienti medici e legato ad ogni singolo medico presente sul territorio cittadino. Quindi nessuna carenza è prevista e/o ipotizzabile per molti anni e non vi e' alcuna necessita' di aumentare ulteriormente il massimale ed ottimale per singolo medico. Ci dissociamo, pertanto, da coloro che impropriamente prospettano una visione diversa ed allarmistica dei dati in Campania al fine di aumentare e sostenere la propria voce sindacale. In merito al CONCORSO di AMMISSIONE al CORSO di FORMAZIONE SPECIFICA in Medicina Generale (tabelle allegate) in Campania sottolineiamo che: “ il numero delle borse di studio per i Mmg in formazione, per la Regione Campania, rispetta ampiamente la necessità di garantire l'enorme pletora degli aventi diritto presenti da decenni in graduatoria regionale, divisi tra coloro - tantissimi - che sono già in possesso del diploma di formazione specifica, dei tanti equipollenti ed equivalenti, tutti medici e colleghi presenti da decenni in graduatoria ed in attesa di poter aspirare alle carenze di mg”. Nella nostra regione IL PROBLEMA DEL TURNOVER NON ESISTE - ed allo stato attuale e prevedibile per i prossimi anni continuerà a non esistere, stante UNA PLATEA DI AVENTI DIRITTO IN GRADO DI ASPIRARE AL TITOLO DI MMG ed IN GRADO DI SODDISFARE, secondo le nostre proiezioni SMI , le NECESSITA' PER OLTRE UN DECENNIO. Dott. Pasquale Tallarino Presidente SMI Regione Campania Sindacato dei Medici Italiani (S.M.I.) REGIONE CAMPANIA Medici ANNO 2018 Medici Presenti in graduatoria 3423 ANNI 2017/2020 Medici in formazione 80 tel dott.Tallarino 0815787493 www.sindacatomedicitaliani.it