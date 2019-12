Riapre il complesso monumentale di Donnaregina

Rinasce una delle più alte manifestazioni della cultura architettonica del '300, oltre che simbolo della tradizione del Restauro in Italia: nella chiesa di Donnaregina Vecchia ci sarà la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, al fianco di attività pastorali e museali, didattiche e formative, mostre e convegni. Comune di Napoli, Curia e Università Federico II hanno siglato l'accordo per l'apertura del complesso. Le intervista al cardinale Crescenzio Sepe, al rettore Gaetano Manfredi e al sindaco Luigi de Magistris nel servizio della web tv del Comune di Napoli.