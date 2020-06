Federico II, festa di compleanno virtuale per i 796 anni

Saranno 66 gli studenti federiciani premiati quest’anno nel corso della manifestazione "Buon Compleanno Federico II". Il Rettore Arturo De Vivo inaugurerà questa particolare edizione di Buon Compleanno Federico II, affiancato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, che torna per la prima volta nell’Ateneo in cui si è formato e che ha guidato per oltre 5 anni fino all’investitura governativa.

L’appuntamento è per venerdì 5 giugno 2020, alle 11.30, sulla piattaforma YouTube, a cui si collegheranno i vincitori, i quali riceveranno un premio di 500 euro. Studenti, docenti e non solo hanno voluto augurare buon compleanno all'Unversità in un video.