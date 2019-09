Si gira a piazza del Plebiscito: in corso le riprese del “Commissario Ricciardi”

Continuano le riprese della serie Rai, “Il commissario Ricciardi”. Stavolta a diventare set è stata piazza del Plebiscito dove sono stati girati degli esterni tra la prefettura e il Gambrinus. Per questo motivo è stata chiusa al traffico via Serra. L'ambientazione della serie, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e diretta da Alessandro D'Alatri, è negli anni 30', periodo in cui si svolgono le indagini del personaggio interpretato da Lino Guanciale.

Nei giorni scorsi la troupe era stata impegnata pochi metri più in là, all'interno del teatro San Carlo di Napoli. Saranno altri i set napoletani con la città protagonista all'interno della sceneggiatura. La serie andrà in onda in prima serata su Rai 1. De Giovanni si è anche occupato della sceneggiatura.